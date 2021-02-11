В Свердловской области 284 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 284 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил источник “Ъ-Урал“. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 948 случаев заражения COVID-19, при этом более 65 тыс. человек уже выздоровели. Кроме того, за сутки скончались еще 12 свердловчан. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 2 183 летальных случая от COVID-19.

Отметим, в последнее время в Свердловской области наблюдается снижение уровня суточного прироста больных COVID-19. Так, последние три дня впервые с начала ноября в регионе фиксируется менее 300 случаев заболевания коронавирусом.

Режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 февраля. На фоне снижения заболеваемости коронавирусом региональные власти постепенно снимают карантинные ограничения.