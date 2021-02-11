Пациент больницы саратовского УФСИН пытался за взятку добиться смягчения наказания

Заводской районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего осужденного, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, осужденный к наказанию в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотиков был помещен в лечебное учреждение УФСИН в связи с имеющимся хроническим заболеванием. Во время лечения он попросил руководителя медицинского учреждения провести ему медкомиссию и констатировать ухудшение его состояния для замены его наказанием, не связанным с лишением свободы, за что обещал незаконное вознаграждение. Сотрудник больницы сообщил о предложенной взятке в ОСБ ФСИН. После перечисления части денежных средств в размере 10 тыс. руб. на карту деятельность взяткодателя была пресечена. На этапе предварительного следствия он признал вину.

Марина Ковалева