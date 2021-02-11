Ярославские власти планируют помочь обманутым дольщикам из 14 проблемных домов

В 2021 году в Ярославской области планируется решить вопрос по 14 проблемным жилым домам, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Проблемы обманутых дольщиков накануне обсуждались на заседании правительства региона.

В пресс-службе правительства отметили, что в этом году семь проблемных домов будут достроены, обманутым дольщикам еще четырех долгостроев предоставят квартиры в других новостройках. Еще по трем проблемным домам Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства выплатит денежные компенсации.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, за последние пять лет в регионе введено в эксплуатацию 66 проблемных объектов, свои квартиры получили более 5 тыс. дольщиков. В 2020 году введены в эксплуатацию 20 проблемных объектов.

«Такое явление, как обманутые дольщики, должно быть искоренено, эту задачу поставил перед нами президент, и правительством РФ принимаются серьезные меры. В результате люди стали активнее участвовать в долевом строительстве, уже не боясь потерять свои средства»,— отметил господин Миронов, уточнив, что количество сделок по договорам участия в долевом строительстве в 2020 году выросло на 35%.

В правительстве рассказали, что уже в начале этого года в Ярославле решена проблема с долгостроем на улице Крылова, 4, где участниками долевого строительства были 63 человека. По данным пресс-службы, строительство девятиэтажки началось в конце 2016 года. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был назначен на I квартал 2018 года. Однако к этому времени строительство приостановилось из-за неисполнения застройщиком финансовых обязательств перед кредитной организацией. Для завершения строительства был найден инвестор, который взамен получит земельный участок.

Еще два проблемных дома ООО «ДДТ» в Полесье Ярославского района были сданы в январе этого года. В результате, восстановлены права 105 участников долевого строительства. Также, по данным регионального правительства, в начале года денежные компенсации получили обманутые дольщики еще трех проблемных домов ООО «Яр групп-строй» и ООО «СК «Авдат».

Дарья Сабаева