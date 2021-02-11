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Парадные помещения дома Набоковых в Петербурге отреставрируют к осени

Реставрация парадных помещений дома Набоковых в Петербурге будет завершена к сентябрю. После окончания работ, которые проводятся с 2014 года, в здании на Большой Морской улице разместится детская школа искусств. В парадных помещениях первого этажа продолжит работать Музей Набокова.

Стоимость реставрации особняка составляет 183,6 млн рублей. В ходе них были заменены инженерные сети, усилен фундамент, восстановлены исторические планировки. Реставрируются сохранившиеся детали отделки и воссоздается исторический паркет.

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