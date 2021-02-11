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Первоклассников пострадавшей от пожара школы в Екатериновке отправили на каникулы

В Саратовской области приступили к ремонту школы №2 поселка Екатериновка, которая пострадала в результате пожара 9 февраля. Об этом сообщает в своем Instagram министр образования региона Ирина Седова.

Со ссылкой на информацию администрации Екатериновского района она уточняет, что к ремонтным работам, которые будут проводиться и в темное время суток, приступила бригада из 12 человек. С 10 февраля школьники обучаются в основном корпусе здания школы, для чего администрация учреждения задействовала дополнительные помещения - актовый зал и кабинет социального педагога, а 24 учащихся первого класса ушли на недельные каникулы с 11 по 18 февраля вместо 15-21 февраля.

Воспитанников детского сада «Тополек», который располагается во втором корпусе здания школы, предлагают перевести в два других детсада - «Улыбка» и «Березка».

Марина Ковалева


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