Компания из Люберцов поставит в Башкирию 33 упаковки препарата для больных СМА

ГКУ Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан по итогам трех прошедших вчера аукционов заключит договоры поставки лекарственного препарата «Нусинерсен» (торговое название лекарства «Спинраза») для больных спинально-мышечной атрофией (СМА) с компанией ООО «Ирвин» из Люберцов, сообщается на сайте госзакупок.

Совокупная цена контрактов — 186,53 млн руб. Компания предложила исполнить их по начальной стоимости, так как стала единственным участником всех трех аукционов. Контракты будут оплачены из бюджета Башкирии.

Как указано в документации, компания должна поставить республиканскому министерству здравоохранения в общей сложности 33 упаковки лекарства в течение 14 дней. По условиям двух контрактов стоимостью 67,83 млн руб., нужно поставить по 12 упаковок лекарства, третий контракт за 50,87 млн руб. предполагает поставку девяти упаковок препарата. Остаточный срок годности — не менее 12 месяцев с даты поставки.

В ноябре 2020 года правительство России включило «Спинразу» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Тогда Генпрокуратура России обязала минздрав Башкирии обеспечить препаратом «Спинраза» четырехлетнюю девочку со спинальной мышечной атрофией.

ООО «Ирвин», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2018 года в Люберцах. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Компания принадлежит (через ООО «Фармэко» и ООО «Артпол холдинг») Сергею и Артему Шматко. В 2019 году выручка компании составила 10,9 млрд руб., чистая прибыль — 73,79 млн руб. В 2020 году компания заключила 3,89 тыс. контрактов на общую сумму 17,37 млрд руб.

Майя Иванова