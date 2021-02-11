Сбербанк приобрел оборудование для диагностики коронавирусной инфекции для больниц города Перми

Сбербанк приобрел современное и высокотехнологичное оборудование для обследования пациентов с коронавирусной инфекцией для больниц города Перми. Электрокардиограф, пикфлоуметры и пульсоксиметры были переданы ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района» в рамках реализации благотворительной программы банка.

ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района» в период эпидемии COVID-19 была полностью перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Кроме того, в структуре медицинской организации имеется поликлиника, которая обслуживает население города численностью около 23 тыс. человек. Актуальной задачей врачей является правильная организация обследования, лечения и наблюдения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационаре и на дому.

Переданное банком медицинское оборудование предназначено для мониторинга работы сердца, контроля состояния легких пациента, а также содержания кислорода в крови, органах и тканях организма. Оно призвано обеспечить своевременное выявление нарушений состояния пациентов, освободить медперсонал больницы от механической работы и значительно ускорить обследование пациентов.

Александр Буторин, главный врач ГБУЗ ПК «Клиническая больница Свердловского района»:

«Диагностический метод электрокардиографии рекомендуется всем пациентам с коронавирусной инфекцией. Электрокардиограф способствует правильному подбору медикаментозной терапии у пациентов непосредственно в палате, на дому, а также мониторингу состояния работы сердца в процессе лечения, своевременному выявлению нарушений ритма и других побочных эффектов.

Пикфлоуметрия очень важна, так как позволяет оценить эффективность проводимой терапии, своевременно увидеть ухудшение состояния и предотвратить экстренную госпитализацию, а пульсоксиметрия рекомендуется всем пациентам с коронавирусной инфекцией».

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк трансформируется в технологическую компанию и с готовностью помогает внедрять современные решения и оборудование в жизнь. В частности, в работу врачей в период пандемии. Я уверен, что переданные медицинскому учреждению приборы станут надежными помощниками для врачей и поспособствуют сохранению самого важного – жизни и здоровья людей».