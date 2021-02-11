ИГЖН добилась дисквалификации директоров двух управляющих компаний

В Пермском крае дисквалифицировали директоров двух управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Мировой суд Александровского судебного района признал виновным генерального директора ООО «Управление „Жилсервис“» Альберта Комарова в нарушениях лицензионных требований в части содержания общего имущества многоквартирных домов и дисквалифицировал его сроком на один год по каждому из семи возбужденных ИГЖН административных дел. Ранее господина Комарова уже признавали виновным в аналогичных нарушениях и назначали штраф в размере 110 тыс. руб.

Мировой судья Ленинского судебного района Перми на один год и шесть месяцев дисквалифицировал генерального директора ООО «УРАЛПРОМ-А» Илью Мокрушина. Основанием для этого стала задолженность по оплате электроэнергии перед ПАО «Пермэнергосбыт» в размере 94 тыс. руб. Господин Мокрушин ранее привлекался к административной ответственности за управление многоквартирными домами без квалификационного аттестата и был оштрафован на 50 тыс. руб.