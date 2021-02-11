УФАС оштрафовало стройкомпанию за картельный сговор на торгах по ремонту СШ ГЭС

Управление ФАС по Хакасии оштрафовало ООО «Строительная компания "Стройлайн"» (зарегистрировано в Новосибирске) на 14 млн руб. за картельный сговор на аукционе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Торги, о которых идет речь, проходили в 2018 году и касались строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС (филиал «Русгидро»): гидроизоляции гребня плотины с ликвидацией протечек по помещениям и устройства полов в галереях плотины. Цена контракта, изначально заявленная заказчиком строительных работ — АО «Русгидроснабжение» — составляла 115 млн руб. Из пяти претендентов к участию в закупке были допущены только «Стройлайн» и ООО «Пенетрон-регион» (Екатеринбург). По данным УФАС они «вступили в сговор о поведении на переторжке». В итоге победителем стал «Стройлайн», но ремонт планировалось проводить с использованием строительных материалов екатеринбургской компании, уточнили антимонопольной службе.

Итоговая цена контракта, по данным сайта госзакупок, составила 104,1 млн руб.



По данным руководителя УФАС Ксении Лебедевой, антимонопольное дело возбудили в марте 2020 года. «Мы провели работу по проверке документации предполагаемого нарушителя, собирали и анализировали полученные документы, приняли решение по делу. В результате 28 января 2021 года нами возбуждено уже административное дело, по которому 10 февраля вынесено решение — наложение штрафа на нарушителя»,— приводит слова госпожи Лебедевой пресс-служба.

Дарья Решетникова