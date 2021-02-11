В Курганской области места отдыха благоустроят за 220 млн рублей

В Курганской области на благоустройство дворов, парков, скверов и зон отдыха выделят более 220 млн руб. в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечает директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, на эти средства благоустроят 55 общественных и 30 дворовых территорий в Кургане, Шадринске и в 18 районах – Сафакулевском, Далматовском, Юргамышском, Куртамышском, Звериноголовском, Петуховском, Каргапольском, Варгашинском, Катайском, Лебяжьевском, Мишкинском, Целинном, Шумихинском, Шатровском, Белозерском, Притобольном, Частоозерском и Шадринском.

Масштабные работы проведут в Кургане. Благоустроят набережную в микрорайоне Западный и территорию, прилегающую к пляжу Бабьи пески. Преобразятся пешеходная зона в районе улицы Галкинской, сквер у памятника Александру Матросову, два сквера в поселке Восточном и зона отдыха на бульваре Солнечный. Также планируется привести в порядок 21 двор. В Звериноголовском районе благоустроят муниципальный рынок, в Петухово и Катайске завершат набережные имени Павла Юдина и «Семь ключей». В рабочем поселке Варгаши благоустроят девять дворов.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Курганской области уже третий год подряд. За это время благоустроено 148 парков, скверов, набережных и аллей, а также 123 двора многоквартирных жилых домов.