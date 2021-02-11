УФАС возбудило дело о сговоре на торгах по поставке труб «дочке» «Транснефти»

Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам сговора на торгах АО «Транснефть нефтяные насосы» (совместное предприятие группы «Транснефть» и группы «Конар»). Три компании подозревают в заключении и участии в соглашении по поддержанию цен на торгах с начальной ценой 77,4 млн руб. по поставке оборудования, приспособлений и материалов, сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства. Речь идет о трубах, изделий из черных металлов, комплектующих термостатов, электродвигателей и насосов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных.

На действия участников аукциона пожаловался заказчик. По данным УФАС, ООО «АОН», ООО «Вторметцентр» и ООО ПКФ «Аверс» в ходе электронного аукциона подавали свои предложения о цене в незначительный промежуток времени друг от друга, ограничив тем самым возможность остальных участникам предлагать цену. «Вторметцентр» и «АОН» подавали ценовые предложения с максимально возможным шагом, не имея цели победить в конкурсе. В дальнейшем эти компании отклонили от участия в закупке из-за непредставления откорректированных оферт в части цены, и право на заключение договора перешло к ПФК «Аверс», предложившему минимальное отклонение от начальной цены. Таким образом, между тремя участниками отсутствовала конкурентная борьба, а их действия были направлены на заключение договора по максимально возможной цене. О сговоре свидетельствует также одновременная подача заявок на участие в аукционе с одного IP-адреса.

В случае подтверждения факта нарушения антимонопольного законодательства должностные лица хозяйствующих субъектов могут быть привлечены органами полиции к уголовной ответственности по ст.178 УК РФ.