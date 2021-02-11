Беловский предприниматель выиграл у «Ростелекома» торги на обеспечение телефонного доступа к данным о госуслугах

Индивидуальный предприниматель из Белово Андрей Панов признан победителем аукциона на обеспечение доступа населения Кузбасса к информации о государственных и муниципальных услугах с использованием регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций. Как сказано на сайте госзакупок, он предложил 4,54 млн руб. при стартовой цене торгов 4,78 млн. Вторым их участником выступало ПАО «Ростелеком», предложившее 4,57 млн руб. Действие контракта – до конца 2021 года. Доступ населения и граждан к информации об услугах будет обеспечен на 467644 минут, следует из данных торгов.

Победитель торгов должен организовать предоставление услуг регионального центра телефонного обслуживания населения и компаний по вопросам о государственных и муниципальных услугах. В частности, в обязанности центра входит организация «горячей линии» по информированию граждан о действии режима «повышенная готовность» в Кузбассе по противодействию распространению COVID-19 и других «горячих линий» по требованию заказчика.

Также центр призван информировать о порядке обжалования действий должностных лиц, производить запись на прием в органы власти, а также запись на прием к врачу и др. Кроме того, в обязанности центра входят сбор и обработка статданных о запросах граждан и организаций, передача в уполномоченные органы жалоб и претензий о предоставлении государственных, муниципальных услуг и др.

Аудиозапись телефонных обращений граждан и организаций центр телефонного обслуживания должен хранить в течение 30 календарных дней.

Игорь Лавренков, Кемерово