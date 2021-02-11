Hyundai и Kia заподозрили суды в Тольятти в мошенничестве

Автомобильные производители Hyundai и Kia считают, что сотрудники некоторых районных судов в Тольятти могут быть замешаны в мошеннической схеме с исками о защите прав потребителей. Они попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить их работу, сообщает РБК.

Компании описывают мошенническую схему так: владельцы автомобиля, как правило на последнем году гарантийного срока, подают в суд иск к производителю из-за якобы найденных дефектов — например, вышел из строя электронный блок управления. Такие иски рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет один и тот же человек — Альберт Сабирзянов. Экспертизу проводят определенные эксперты в Тольятти. Подавляющее большинство исков удовлетворяют. С производителей взыскивают стоимость нового аналогичного автомобиля, а также штрафы и неустойки.

Kia и Hyundai отмечают, что законом «О защите прав потребителей» установлены короткие сроки для удовлетворения требований потребителей в рамках гарантийного срока, хотя для выяснения причин могут потребоваться тщательные экспертизы.

Представитель Kia сообщил, что компании попросили проверить работу судов, выносивших решения по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей. По их мнению, здесь могло быть злоупотребление правом и попытки получения выгоды. «Мы считаем важным обратить внимание на сложившуюся практику»,— сказал собеседник издания.