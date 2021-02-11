Задержанным организаторам финансовой пирамиды в Удмуртии грозит до 10 лет колонии

Двум учредителям и главному бухгалтеру кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Сберкнижка», подозреваемых в мошенничестве на сумму более 180 млн руб., грозит до 10 лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей, уголовное дело находится в производстве, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, с января 2018 года по июнь 2020 года указанный КПК работал в Удмуртии и Пермском крае. Он принимал от граждан деньги в виде вкладов по договорам приема личных сбережений с условием возврата с процентами. В дальнейшем выплаты пайщикам не осуществлялись. В настоящее время установлено 395 граждан из Удмуртии и других регионов РФ, пострадавших от действий обвиняемых.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Удмуртии трех человек, подозреваемых в хищении 200 млн руб. у 400 жителей России. Об этом рассказал руководитель МВД по республике Алексей Попов на аппаратом совещании властей региона.