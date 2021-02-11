В Ярославской области 70 автолавок обслуживают села, не имеющие магазинов

В Ярославской области доставкой товаров в отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарных торговых точек, занимаются 70 автолавок, сообщили в региональном департаменте АПК и продовольственного рынка. В сообщении отмечается, что работа автолавок организована в рамках ведомственной целевой программы департамента. Всего в регионе автолавки обслуживают 1035 отдаленных населенных пункта.

По данным департамента автолавки 2-3 раза в неделю доставляют жителям этих сел и деревень молочную, мясную, рыбную продукцию, хлеб, муку, сахар, бытовую химию и другие продовольственные и промышленные товары. Областной бюджет на 2021 год выделил более 4 млн руб. на организацию обеспечения товарами первой необходимости людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах региона.

В департаменте отметили, что в большинство отдаленных населенных пунктов товары доставляются автолавками ярославского облпотребсоюза. Часть сел и деревень обслуживается предприниматели области.

Антон Антонов