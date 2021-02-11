Мэрию Челябинска заподозрили в сговоре при заключении контрактов на озеленение проспекта Ленина

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело об антиконкурентном соглашении при заключении контрактов на посадку деревьев на проспекте Ленина в региональном центре. В сговоре подозревают комитет дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Артур», ООО НПО «Сад и огород» и восемь индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По предварительным данным УФАС, комитет, пытаясь избежать проведения торгов, искусственно разделил работы на контракты стоимостью не более 600 тыс. руб. При этом все договоры имеют единую форму, предмет и заключены в один промежуток времени. В материалах, представленных в УФАС ГУ МВД России по Челябинской области, имеются пояснения сотрудников комитета. Так, руководитель ведомства на одном из совещаний представил работника ООО НПО «Сад и огород» и сообщил, что компания будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Сотрудникам поручили проработать вопрос заключения договоров и техзадание. Подчиненные докладывали начальнику о незаконности заключения прямых договоров без конкурентных процедур, в ответ им сообщили, что на торги нет времени. Заказчик не направлял запросы о коммерческих предложениях, но все они были подготовлены и переданы комитету одномоментно. «Антимонопольным органом установлено, что коммерческие предложения зарегистрированы комитетом задним числом. Так, ИП Королева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 11 марта 2020 года, а коммерческие предложения от ее имени (с указанием ИНН) направлены 2 марта 2020 года»,– сообщает пресс-служба регионального ведомств. справки Согласно справкам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Челябинской области, ИП Новикова, ООО «Артур» и ИП Лазарева переводили деньги на счет ООО НПО «Сад и огород» с назначением платежей «за посадочный материал», «за тополь». Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 5 марта.