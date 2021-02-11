«Уралэлектромедь» увеличила переработку цветного лома на 30%

В 2020 году АО «Уралэлектромедь» (головное предприятие УГМК) переработало 92 тыс. т. цветного лома, что на 30% выше показателей 2019 года, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что высокий производственный результат обусловлен ритмичной поставкой сырья, оснащением цеха приемки (ЦП) и переработки сырья (ПС) современным оборудованием и эффективной организацией рабочего процесса.

«За последние два года ЦП и ПС технически перевооружился. Цех укомплектован четырьмя прессами, шестью мостовыми кранами и пятью кран-балками, что позволяет эффективно проводить переработку цветных ломов, поступающих на территорию промплощадки», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в цехе в прошлом году был введен в эксплуатацию производственный корпус № 1, где ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов. Производственное помещение оснащено пакетированным прессом, предназначенным для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья.