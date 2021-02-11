ГК «Ростов-Дон» выиграл у норвежского «Вайперс»

В четверг, 10 февраля, гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в матче 9-го тура группового этапа DELO EHF Champions League 2020/21 с норвежской командой «Вайперс» со счетом 24:23. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет игры открыла Виктория Борщенко: она реализовала пенальти. В начале матча «Ростов-Дон» не смог результативно завершить три атаки подряд. «„Вайперс“ задал хороший темп, „Ростов-Дон“ не всегда успевал быстро вернуться в защиту», — говорится в сообщении. Соперники шля мяч в мяч первые 10 минут матча, но норвежская команда позже увеличила разрыв до трех мячей. Первый тайм закончился со счетом 16:15 в пользу «Вайперс».

На 42-й минуте матча счет был 17:20 в пользу «Ростов-Дона», и главный тренер норвежского клуба взял тайм-аут. К 51-й счет сравнялся — 22:22. Решающий гол забила Катарина Крпеж-Шлезак. Матч закончился со счетом 23:24 в пользу «Ростов-Дона».

Следующий матч ростовская команда проведет с «Ференцварошем» 13 февраля.

Наталья Шинкарева