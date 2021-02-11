В Челябинской области коронавирусом заразились еще 263 человека

За последние сутки на территории Челябинской области выявлено 263 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на утро 11 февраля опубликовало министерство здравоохранения региона. Всего с начала пандемии в области диагноз COVID-19 подтвержден у 48192 человек.

Умерло за сутки 13 человек, в том числе семеро непосредственно от осложнений коронавирусной инфекции и шестеро – от других причин при сопутствующем COVID-19. Выписали 327 человек. Продолжают лечение амбулаторно и в больницах 7377 пациентов.