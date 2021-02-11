11 февраля, четверг
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Туроператоры вновь стали предлагать путевки из Перми в Дубай

Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу путевок из Перми в Дубай. Информация об этом содержится на сайте компании. Прямые рейсы по этому маршруту будет выполнять авиакомпания «Россия». Первый вылет запланирован на 5 марта. 

Ранее продажу путевок из столицы Прикамья в Дубай запустили туроператоры Sunmar и Coral Travel. Однако позже продажа этих туров была отменена. По данным “Ъ-Прикамье”, приостановка продаж связана с тем, что авиакомпания Royal Flight, которая является партнером туроператоров, не смогла получить допуск на выполнение прямых чартерных рейсов по этому маршруту. 

В настоящий момент открыта также продажа путевок из Перми в Турцию, первый вылет намечен на 26 февраля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

интервью

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя