Туроператоры вновь стали предлагать путевки из Перми в Дубай

Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу путевок из Перми в Дубай. Информация об этом содержится на сайте компании. Прямые рейсы по этому маршруту будет выполнять авиакомпания «Россия». Первый вылет запланирован на 5 марта.

Ранее продажу путевок из столицы Прикамья в Дубай запустили туроператоры Sunmar и Coral Travel. Однако позже продажа этих туров была отменена. По данным “Ъ-Прикамье”, приостановка продаж связана с тем, что авиакомпания Royal Flight, которая является партнером туроператоров, не смогла получить допуск на выполнение прямых чартерных рейсов по этому маршруту.

В настоящий момент открыта также продажа путевок из Перми в Турцию, первый вылет намечен на 26 февраля.