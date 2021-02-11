Задержанного в Анапе преступника осудили за двойное убийство спустя 26 лет

Нижнесергинский районный суд признал Дмитрия Дрягина виновным в двойном убийстве, которое он совершил в 1993 году. Преступник скрывался от закона 26 лет и был задержан только в августе 2019 года в Анапе сотрудниками ДПС, сообщает ЕАН со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Дмитрий Дрягин 16 августа 1993 года в возрасте 21 год в ходе бытового конфликта на почве алкоголя убил женщину и ее сына, жителей поселка Бисерть Свердловской области. После чего убийца скрылся с места преступления и был объявлен в федеральный розыск, который продолжался 26 лет.

Рассмотрев дело по существу вопроса, суд признал господина Дрягина виновным по п. «з» 102 УК РСФСР «Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах», за что приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда по решению гражданского суда в пользу семей убитых с преступника будет взыскано 4 млн. руб.

Ольга Логинова