Пермский ДСК раскрыл новых владельцев

ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК) раскрыло новых акционеров предприятия. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», 38,6624% акций приобрел предприниматель Вячеслав Ляндаев, 29,8992% акций теперь принадлежит его сыну, новому директору ПДСК Евгению Ляндаеву, еще 20,0538% — бизнесмену Александру Митрофанову.

Напомним, в конце января Владислав Мальцев, возглавлявший ПДСК с 2017 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Новым директором предприятия стал Евгений Ляндаев. Выяснилось, что смена руководства ПДСК произошла на фоне продажи комбината. До этого ПДСК контролировался бывшим владельцем «Пермодежды» Артемом Болдыревым и московскими бизнесменами. Однако появилась информация, что господин Болдырев принял решение реализовать ПДСК, и основным собственником комбината мог стать Вячеслав Ляндаев.

Вячеслав Ляндаев развивает пермский автохолдинг «Автопрестиж» (Mitsubishi, Chevrolet Niva, Ravon, DFM, Isuzu). Его сын, по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее был совладельцем ООО «Лесозавод „Траст“» из Чайковского, а партнер Ляндаева-старшего по «Автопрестижу», совладелец «Камтэкс-Химпрома» Игорь Андреев,— учредителем ООО «Чайковский лесозавод». Оба юрлица уже давно ликвидированы (одно в ходе банкротства). Александр Митрофанов ранее занимал должность директора ООО «Автопрестижсервис-1».

Пермский ДСК был основан в 1948 году, находится в Орджоникидзевском районе Перми. В группу ПДСК входит одноименный торговый дом и ООО «Плитпром». Группа компаний является крупным региональным переработчиком древесины, имеет свои мощности на всех этапах лесозаготовки. Производит ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна и двери. Продукция группы поставляется заказчикам Пермского края, а также предприятиям Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Италии, Венгрии, Турции, Сирии и другим.