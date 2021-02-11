Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу о пытках в колонии Ярославля

В Ярославском областном суде на 3 марта назначили рассмотрение дела об избиении в колонии №1 города Ярославля заключенного Евгения Макарова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда. В сообщении отмечается, что дело будет рассматриваться с представлением прокурора и апелляционными жалобами на приговор, ранее вынесенный Заволжским районным судом Ярославля.
Напомним, в Заволжском районном суде 19 ноября 2020 года по этому делу оправдали бывшего временно исполняющего обязанности начальника колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Еще 11 бывших сотрудников ФСИН по делу об избиении заключенного в ИК-1 были приговорены к реальным срокам лишения свободы от трех лет до четырех лет и трех месяцев. Шестерых подсудимых освободили в зале суда, так как с учетом времени, проведенного в СИЗО у них истек срок заключения.
Ранее сообщалось, что прокуратура подала апелляционное представление на приговор, вынесенный Заволжским районным судом. Адвокатами Евгения Макарова также был обжалован приговор суда, который они посчитали слишком мягким.