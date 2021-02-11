Суд рассмотрит жалобы на приговор по делу о пытках в колонии Ярославля

В Ярославском областном суде на 3 марта назначили рассмотрение дела об избиении в колонии №1 города Ярославля заключенного Евгения Макарова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда. В сообщении отмечается, что дело будет рассматриваться с представлением прокурора и апелляционными жалобами на приговор, ранее вынесенный Заволжским районным судом Ярославля.

Напомним, в Заволжском районном суде 19 ноября 2020 года по этому делу оправдали бывшего временно исполняющего обязанности начальника колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Еще 11 бывших сотрудников ФСИН по делу об избиении заключенного в ИК-1 были приговорены к реальным срокам лишения свободы от трех лет до четырех лет и трех месяцев. Шестерых подсудимых освободили в зале суда, так как с учетом времени, проведенного в СИЗО у них истек срок заключения.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала апелляционное представление на приговор, вынесенный Заволжским районным судом. Адвокатами Евгения Макарова также был обжалован приговор суда, который они посчитали слишком мягким.

Антон Антонов