Предприятиям Зауралья компенсируют затраты на переезд сотрудников из других регионов

В этом году в Курганской области запустят новую подпрограмму по повышению мобильности трудовых ресурсов. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, она должна помочь привлекать квалифицированные кадры из других регионов. По ее условиям работодатели смогут получать компенсацию затрат на организацию переезда сотрудников из других субъектов РФ.

В этом году в подпрограмме будут участвовать четыре предприятия области – НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод», АО «Кургансемена», АО «Курганские прицепы».

Как уточнил начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов, предусмотрена компенсация затрат предприятий на транспортные расходы, связанные с переездом новых сотрудников и членов их семей, обустройством на новом месте жительства, оплатой детского сада, арендой жилья, обучением и подтверждением квалификации, оплатой дополнительного социального пакета. «безусловно, в приоритете будет компенсация затрат на переезд высококвалифицированных инженерно-технических кадров, работников сельского хозяйства, специалистов в области медицины, в которых нуждается регион»,- сказал господин Ксенофонтов.

В 2021-2023 годах область получит из федерального бюджета на реализацию подпрограммы 6 млн руб.