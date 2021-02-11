На модернизацию медучреждений Астраханской области направили 310 млн рублей

В Астраханской области на ремонт помещений и обновление оборудования в медицинских учреждениях Ахтубинска выделят 310 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В больницы Ахтубинска поступит новое оборудование: аппараты КТ и УЗИ, эндоскопическая техника, наркозно-дыхательная аппаратура и др. Порядка 5 млн руб. потратят на усовершенствование лабораторной базы. Также запланирован ремонт городской поликлиники и обновление медтехники учреждения.

В правительстве уточнили, в регионе реализуется программа по модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках программы в ближайшие пять лет на астраханскую медицину будет выделено 3,5 млрд руб.

Мария Шахрай