Японская компания «Юника Инвест» заявилась в список кредиторов «Треста №14»

ООО «Юника Инвест» направило в краевой арбитраж заявление об установлении размера требований кредиторов ПАО «Трест №14», признанного банкротом. По сведениям картотеки суда, заявление японской компании поступило в арбитраж 8 февраля. Сумма задолженности не указана, как и решение суда относительно этого заявления. При этом в начале 2020 года арбитраж постановил взыскать с «Треста №14» в пользу «Юника Инвест» 11,8 млн руб. за аренду бывшей базы на ул. Рязанской.

Кроме того, в суд поданы заявления об установлении требований кредиторов от дольщиков незавершенных домов по ул. Сокольской, 10б, и в поселке Горном, на ул. Конников, 3а. О долгах компании в размере 11,07 млн руб. заявило АО «ДОМ.РФ», иск оставлен без движения. В реестр кредиторов хотят вступить и ООО «Райтеплоэнерго-сервис», ЗАО «Торговый центр „Пиастрелла“», ООО «Консалтикаплюс».

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «ЮНИКА ИНВЕСТ» входит в японскую компанию YUNIKA. В конце 2019 года компания YUNIKA приобрела у «Треста №14» земельные участки на ул. Толмачева, 3, и Рязанской, 103а. На ул. Толмачева, 3, возводится ЖК «Дом на Окулова Юника». Участок на ул. Рязанской, 103а, также запланирован под жилую застройку. В 2018 году «Юника Инвест» и «Трест №14» заключили договор аренды участка по ул. Рязанской, 91, 101, 103а, 132. Однако «Трест №14» задолжал за аренду объекта, в результате договор с компанией решили расторгнуть. Строительная компания так и не погасила долг по аренде, и японская организация обратилась в суд.

Суд постановил взыскать с «Треста №14» в пользу «Юника Инвест» 11,8 млн руб., включая долг и неустойку.

Напомним, 12 января 2021 года арбитраж открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство. Заявление налоговой службы о банкротстве «Треста №14» рассматривалось в суде с мая 2019 года. Изначальная сумма требований в 218 млн руб. в процессе рассмотрения иска снизилась до 196 млн руб. Параллельно в суде банк «Урал ФД» взыскивает с девелопера 418,7 млн руб. по договору о кредитной линии. Корпорация развития Пермского края (КРПК, 100% в собственности края) планирует выкупить два долгостроя должника для завершения объектов.