Более 20% жителей Новосибирской области заявили о нехватке зарплаты для трат на основные нужды

В Новосибирской области 24% опрошенных жителей признали, что им недостаточно заработной платы для трат на основные потребности. Этот показатель совпадает со средними по России, сообщает пресс-служба hh.ru. «Чаще всех нехватку денег ощущают рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы»,— уточняют в компании.

Еще 43% опрошенным заработка «хватает с трудом». В то же время 33% респондентов заявили, что зарплаты им достаточно для трат на главные нужды. К ним относятся специалисты, работающие в банках, ИТ и строительстве.

По данным исследования hh.ru, треть опрошенных считает, что им недостает более 20 тыс. руб. в месяц, 28% — 15-20 тыс. руб., 27% — 10-15 тыс.

Екатерина Лукашевич