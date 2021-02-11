На должность детского омбудсмена в Башкирии может быть назначена Ольга Кабанова

Как стало известно "Ъ-Уфа", на должность Уполномоченного по правам ребенка в Башкирии рассматривается кандидатура первого заместителя министра семьи, труда и соцзащиты населения республики Ольги Кабановой. Об этом сообщил источник, близкий к администрации главы Башкирии. Сама госпожа Кабанова сегодня заявила, что официально ей такое предложение не поступало.

Милана Скоробогатова, занимающая должность Уполномоченного по правам ребенка с 2011 года, вчера сообщила депутатам комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, что покидает свой пост. Ее контракт истекает 25 марта. Как ранее сообщалось, ее кандидатура в настоящее время согласовывается в Москве на должность омбудсмена по правам человека.

Влада Шипилова