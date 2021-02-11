Поставка нефти из Азербайджана по нефтепроводу Баку-Новороссийск возобновится в феврале

С 15 февраля начнется экспорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в рамках подписанного ранее договора между компанией SOCAR и «Транснефтью», сообщает «Интерфакс- Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

Запланированный объем экспорта в феврале составит около 85 тыс т, в первом квартале 2021 года - 340 тыс. т, всего же за год через нефтепровод Баку-Новороссийск будет перекачано 1 млн т азербайджанской нефти.

Согласно договоренностям между компаниями, экспорт нефти из Баку должен был начаться в январе, однако с начала года SOCAR направляла весь объем добытого сырья по южному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Сообщается, что в 2020 году SOCAR экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск в общей сложности 613,2 тыс. т нефти.

Как ранее писал “Ъ-Краснодар”, весной 2020 года на морском терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) под Новороссийском отгрузка нефти увеличилась на 30%. В апреле было отгружено 5,32 млн т нефти (42 278 004 баррелей) брутто, что на 1,19 млн т больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ольга Логинова