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Фото: epp.genproc.gov.ru

СК завел дело по факту схода железнодорожных вагонов на станции Колония Омской области

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР выясняет обстоятельства аварии на станции Колония. По словам старшего помощника руководителя управления Наталии Чернаковой, инцидент произошел 10 февраля около 23:00 московского времени. При проходе грузового поезда с пути сошли три вагона. Они повредили габариты пути, опоры контактной сети. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, из-за повреждения контактной сети в течение двух часов было остановлено движение поездов на данном участке железной дороги. По предварительным данным ведомства, причиной аварии стал излом оси колесной пары одного из вагонов.

Илья Николаев


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