Объем экспорта Тюменской области в 2020 году составил более $443,6 млн

Общий объем экспорта Тюменской области за 11 месяцев 2020 года составил более $443,6 млн. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Тюменские предприятия поставляли продукцию в 98 стран. В структуре экспорта наибольший удельный вес заняла продукция химической промышленности, топливно-энергетические товары и минеральные продукты.

«Также предприятия Тюменской области поставляли на экспорт необычную продукцию: панты северного оленя, изделия из эпоксидной смолы, кислородные баллончики, корм для рыб, Snowrider — комплект из лыжи и гусеничной подвески, превращающий внедорожный мотоцикл в сноубайк»,— добавили в региональном оперштабе.

Подробнее о результатах внешнеторговой деятельности Тюменской области в 2020 году — в материале “Ъ-Урал” «Экспорт выехал на малых»