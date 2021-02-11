В Югре 120 новых случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в окружном оперштабе. Так, с начала пандемии в округе зафиксировано 49 269 случаев COVID-19, при этом 46 771 человек уже вылечился.

За сутки в округе зафиксировано три летальных случая от COVID-19, за все время от вируса скончались 697 человек.

Больше всего больных за сутки выявили в Сургуте (24), Нижневартовске (14) и Нягани (12). У 89 человек заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 26 пациентов диагностирована пневмония. Пятеро переносили COVID-19 в бессимптомной форме.