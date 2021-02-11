«Авито Недвижимость»: на Урале спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 58%

В 2020 году в Свердловской области потребительский интерес к покупке загородной недвижимости вырос на 58%, относительно показателей 2019 года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». При этом спрос на долгосрочную аренду подобного жилья увеличился лишь на 2%. Показатель предложения в регионе вырос на 5% в категории купли-продажи и снизился на 29% в сегменте аренды.

Стоимость аренды и покупки загородных объектов в Свердловской области в прошлом году также выросла — в 2,2 раза. Так, средняя стоимость загородной недвижимости составила 1,2 млн руб. Самая высокая цена была зафиксирована на покупку дома площадью 300 кв. м за 180 млн руб., самая низкая цена загородного объекта — 12 тыс. руб. за дом площадью 20 кв. м. Средняя цена аренды загородного жилья в Свердловской области составляла 40 тыс. руб. в месяц.

«Интерес к сегменту подогревался в течение всего года, несмотря на его сезонную составляющую. Ключевыми факторами здесь выступили локдаун, нестабильная эпидемиологическая обстановка и последовавший за этими событиями тренд на деурбанизацию. На повышенный интерес покупателей также повлияли дачная амнистия, позволившая регистрировать загородные объекты в упрощенном порядке и пролонгированная до 1 марта 2026 года, старт программы “Сельская ипотека” и поддержка молодых семей в виде расширенных возможностей использования средств маткапитала», — отметил руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В целом по стране по итогам 2020 года спрос на покупку загородной недвижимости оказался выше прошлогодних отметок на 49%. Одновременно долгосрочной арендой загородного жилья россияне стали интересоваться на 4% чаще, чем в 2019 году. Цены на объекты в пригороде выросли на 56% в сегменте аренды и на 3% в сегменте покупки.