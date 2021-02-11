Экс-министр правительства Республики Алтай получил условно за покупку джипа

Сегодня суд Горно-Алтайска огласил приговор бывшему министру природных ресурсов, экологии и туризма правительства Республики Алтай Евгению Ларину. Как рассказали в суде, его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) и назначили три года условно. «Суд вынес приговор с учетом позиции государственного обвинителя»,— прокомментировала решение официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Как указывается в материалах дела, расследованием которого занималось Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, выделенные на приобретение лесопожарной техники средства министр якобы потратил на покупку для тогдашнего главы республики Александра Бердникова служебного автомобиля Toyota Land Cruiser-200 стоимостью свыше 6,1 млн руб. С предъявленным обвинением экс-министр не согласился.

Подробнее о деле экс-министра природных ресурсов, экологии республиканского правительства — в материале “Ъ-Сибирь” «Land Cruiser на всякий пожарный».

Илья Николаев