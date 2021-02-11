Выставка масленичных кукол в Ярославле пройдет на острове Даманском

В Ярославле с 7 по 14 марта пройдет традиционный конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2021», сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что конкурс проводится уже в десятый раз. В этом году масленичные куклы, участвующие в конкурсе, будут выставлены в парке на острове Даманском. Ранее в Ярославле выставка кукол на Масленицу устраивалась в сквере на улице Андропова.

По словам начальника управления культуры мэрии города Ярославля Ольги Каюровой, принять участие в конкурсе может любой желающий.

«Можно выступить как индивидуально, так и представить работу от авторского коллектива, например, семейного, трудового, школьного или студенческого. В костюме куклы можно использовать традиционные мотивы или применить оригинальное авторское решение»,— уточнила госпожа Каюрова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 февраля. Организаторы отмечают, что высота изготавливаемых кукол, которые будут выставлены на 12 дней под открытым небом, должна быть не менее 1,5 м.

Антон Антонов