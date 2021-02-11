К смерти объявленной в розыск жительницы Энгельса причастен ее супруг

В Саратовской области по подозрению в убийстве жительницы Энгельса задержан ее супруг. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.
Поиски 41-летней Оксаны Зайчиковой ведутся с сентября прошлого года. Следственные органы пришли к выводу, что к ее исчезновению может быть причастен супруг. В ходе допроса 38-летний мужчина указал место, где спрятал тело супруги.
Извлекать останки потерпевшей из подвала одного из домов в Энгельсе-1 помогали спасатели.
С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.