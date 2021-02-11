Бывший архив Сбербанка на ул. Куйбышева, 126 снова выставили на продажу

Административно-офисное здание на ул. Куйбышева, 126 в Свердловском районе Перми выставлено на продажу за 90 млн руб. Пятиэтажное здание (в том числе 1 подземный этаж) площадью 2,59 тыс. кв. м продается на сайте avito.ru. По данным объявления, объект является бывшим архивом Сбербанка, имеет грузовой лифт. Здание было построено в 2006 году, на территории имеется склад-ангар для крупногабаритных грузов площадью 200 кв. м. В публичной кадастровой карте сообщается, что площадь земельного участка под зданием составляет 3,3 тыс. кв. м. Согласно 2gis.ru, по адресу ул. Куйбышева, 126 располагаются офисы 9 организаций.

Напомним, административное здание по ул. Куйбышева, 126 Сбербанк продал на торгах в 2019 году. Начальная цена объекта составляла 61 млн руб., здание приобрел за 45,7 млн руб. пермский предприниматель Константин Половников. Предприниматель является руководителем и соучредителем в ООО «СТС-Экспорт» и ООО «Стройтехснабжение», общества занимаются оптовой торговлей электрооборудованием. По данным выписки Росреестра, сейчас владельцем здания также является Константин Половников. С февраля 2020 года объект находится в ипотеке у «Альфа-банка».