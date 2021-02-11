В Ванюках откроется минизавод по производству печатных плат

Пермская компания «Димрус», специализирующаяся на производстве систем мониторинга оборудования энергетических предприятий, откроет свой филиал в деревне Ванюки (Пермский район). Как сообщает пресс-служба районной администрации, запустить производство планируется летом.

По словам владельца «Димруса» Валерия Русова, предприятие в Ванюках будет разрабатывать и производить новые печатные платы для электрооборудования самого высокого класса. Инвестиции в запуск нового производства составили около 160 млн руб. В ближайшее время здесь откроется 55 рабочих мест, в течение двух лет, по мере развития завода, их число планируется увеличить до 200.

Компания «Димрус» работает на рынке электроэнергетики уже 30 лет. Как указано на сайте компании, ее продукция поставляется в 45 стран мира. Руководит предприятием Сергей Ботов. Единственным собственником ООО «Димрус» является Валерий Русов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества в 2019 году составила 352,2 млн руб., чистая прибыль — 110,8 млн руб.