Электричка возвращается

Вопрос восстановления железнодорожного сообщения Сызрань — Кузнецк, прекращенного почти семь лет назад, в правительстве Ульяновской области считают уже окончательно решенным и заявляют, что с марта электропоезда начнут снова курсировать по южной части территории Ульяновской области, соединяя города Самарской и Пензенской областей. Толчком к возврату маршрута стала автомобильная катастрофа на трассе М5 «Урал», в которой погибли 12 пассажиров автобуса. В правительстве Ульяновской области уверены, что возвращение электрички Сызрань — Кузнецк позволит повысить безопасность передвижения жителей в южной части региона. Кроме того, власти региона на федеральном уровне решают вопрос повышения безопасности и самой автомобильной магистрали. В региональном заксобрании готовы поддержать исполнительную власть в необходимости субсидирования маршрута из регионального бюджета, однако отмечают, что вернуть электрички следовало намного раньше.

8 марта будет возобновлено движение электрички по маршруту Сызрань — Кузнецк, проходящему вдоль всей южной части Ульяновской области и соединяющему города и поселки Самарской, Ульяновской и Пензенской области. Об этом „Ъ“ сообщил в среду первый вице-премьер правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. В среду по поручению губернатора региона Сергея Морозова чиновники облправительства выезжали непосредственно в районы южного куста региона с целью оценки объема работ по приведению в должное состояние перронов, их освещения и подъездных дорог железнодорожных станций, находящихся на этой ветке.

Вопрос о необходимости восстановления этого пригородного железнодорожного сообщения был поднят Сергеем Морозовым сразу же после автокатастрофы, случившейся 29 января под Сызранью (на трассе М5 «Урал»), в которой погибли 12 пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Сызрани в населенные пункты Новоспасского района Ульяновской области. Особенность этого участка трассы в том, что он проходит фактически параллельно железнодорожной ветке, соединяющей Сызрань (Самарская область) и Кузнецк (Пензенская область). Населенные пункты, в которые направлялся микроавтобус, находятся как раз на этой железнодорожной ветке или рядом с ней. Трагедии могло не случиться, если бы действовало еще и железнодорожное сообщение. Ранее оно существовало, но было прекращено в августе 2014 года. Как пояснил „Ъ“ возглавлявший в тот период профильное министерство Дмитрий Вавилин, «когда принималось решение об отмене поезда, учитывались его низкая востребованность и отказ Самарской области от компенсации своей части маршрута». В то же время, по данным „Ъ“, фактически решение о прекращении перевозок по маршруту Сызрань — Кузнецк было принято Башкортостанской пригородной пассажирской компанией (АО БППК, дочерняя компания РЖД) в связи с тем, что задолженность бюджета Ульяновской области перед БППК по компенсации выпадающих доходов в августе 2014 года составила 50,6 млн руб., всего выпадающие доходы по 2014 году составляли 151,8 млн руб., в то время как в бюджете региона на их компенсацию было заложено только 42,5 млн руб. В конце 2014 года правительство региона было вынуждено отказаться от части железнодорожных пригородных маршрутов, заменив их автобусными перевозками, из 15 маршрутов осталось на тот момент 9. Долг перед БППК частями выплачивается регионом до сих пор.

Сразу же после трагедии с автобусом Сергей Морозов в беседе с „Ъ“ сказал, что уже поставил вопрос перед облправительством о необходимости возобновления железнодорожного сообщения Сызрань — Кузнецк, заметив, что «это вопрос, который надо решать трем регионам», и этот вопрос он уже обсудил с самарским губернатором Самарской области Дмитрием ­Азаровым.

В среду Андрей Тюрин пояснил „Ъ“, что «Самара подтвердила свое согласие на софинансирование маршрута, Пенза еще рассматривает вопрос, хотя в целом согласилась». По его словам, планируется, что это будет электропоезд с четырьмя вагонами. Электричка утром должна будет выходить из Кузнецка в Сызрань и вечером — обратно (расписание еще уточняется). Общее количество остановок — 27, из них 17 — на территории Ульяновской области, в Самарской области — 6, в Пензенской — 4 остановки. Уровень необходимых субсидий еще просчитывается, однако ориентировочно общий объем компенсации выпадающих доходов для трех регионов ориентировочно составит 17 млн руб., из них около 10 млн ложится на Ульяновскую область (длина маршрута — 132 км, из них по Ульяновской области — 82,5 км).

Кроме того, как сообщил „Ъ“ региональный министр транспорта Евгений Лазарев, по поручению губернатора министерство принимает меры для повышения безопасности автомобильного движения на трассе М5 «Урал». В понедельник, по его словам, этот вопрос поднимался на совещании комиссии по безопасности дорожного движения (с участием представителей федеральных структур). «Мы намерены выйти на Министерство транспорта РФ с предложением обеспечить полное разделение встречных полос на протяжении всей транзитной части дороги, проходящей по нашему региону. Готовится обращение, чтобы включить эту дорогу в комплексный план модернизации транспортной отрасли РФ.Губернатор намерен по этому поводу лично встретиться с министром транспорта России»,— сказал министр. Сколько лет может продлиться модернизация дороги, пока неизвестно, но, по словам министра, «уже в этом году планируется начать проектирование».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев высказал уверенность, что депутатский корпус поддержит предложения облправительства по включению дополнительного субсидирования в бюджет2021. По его словам, это необходимо, потому что развитая транспортная система, и в первую очередь железнодорожное сообщение, «это основа любого цивилизованного развития», а отсутствие его ведет к деградации и вымиранию поселений. «Надо было давно вернуться к вопросу возвращения электрички, о чем просили жители южных районов, жалуясь на то, что в противном случае им придется покидать свои поселения. Мы поднимали этот вопрос, но нам отвечали, что на это не хватает бюджетных средств»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск