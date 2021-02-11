Региону обновили палату

В Саратовской области сформирован новый список региональной Общественной палаты. Предложенные губернатором и областной думой общественники утвердили последнюю треть состава. По сравнению с преды­дущим созывом, палата обновилась примерно на треть. Однако эксперты не ждут от деятельности ОП нового созыва никаких качественных изменений по сравнению с предыдущим. Политолог связывает это с тем, что общественников выдвигают чиновники и депутаты, чьи интересы они фактически потом ­отстаивают.

Вчера в Саратове был определен новый состав Общественной палаты области. В историческом парке «Моя история» состоялись выборы 21 члена из 36 кандидатов, выдвинутых областными общественными объединениями. В выборах приняли участие 42 члена ОП, делегированные губернатором Валерием Радаевым и областной думой. По итогам тайного голосования от общественных организаций в новый состав ОП вошли 11 человек, ранее не состоявших в Общественной палате региона: Айса Акчурин, Надежда Калякина, Андрей Капитонов, Наталья Кривенцова, Марина Лапенко, Игорь Малинский, Игорь Мещеряков, Владимир Мурадов, Антон Синицын, Светлана Чалова и Сергей Щукин. В предыдущем составе ОП их не было, господин Мещеряков состоял в Общественной палате Саратова, остальные ранее с заметными общественными инициативами и заявлениями не ­выступали.

Еще 10 человек, такие как вице-президент армянской общины «Крунк» Араик Косян, директор Института доп­образования СГУ Юрий Голуб, президент Узбекского культурного центра «Согдиана» Рустам Мансуров и другие уже состояли в ОП преды­дущего созыва.

Списки членов новой Общественной палаты от законодательной и исполнительной власти были определены в конце прошлого года. Так, в ее состав по губернаторскому списку были включены бывшие депутаты Саратовской городской думы Александр Ванцов и Виктор Малетин (оба — «Единая Россия»). Первый представляет Саратовское региональное отделение общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российский союз ветеранов Афганистана „Наследие“», второй — Русское географическое общество. Оба сложили депутатские полномочия в конце декабря. В итоге состав ОП обновился примерно на треть.

В новом составе палаты не будет руководителя ООО «Центр правовых технологий ЮРКОМ» Николая Скворцова, который состоял в ней с 2008 года. Свое решение не подавать документы в новый состав палаты он объяснил тем, что ОП «уже не та» и ему в ней «скучно, тесно и пресно». Отказался входить в состав ОП и бизнесмен Михаил Волков, возглавлявший в предыдущем созыве комиссию по предпринимательству.

Как сообщал „Ъ“, преды­дущий состав ОП области был сформирован в феврале 2018 года, его полномочия официально истекают 19 февраля.

В декабре 2019 года Саратовская облдума лишила права законодательной инициативы ряд ведомств и органов, в том числе Общественную палату. Авторы этого закона настаивали, что они лишь приводят законодательство в соответствие с федеральным. Годом ранее ОП лишили права проводить «нулевые чтения» законопроектов, которые до этого проводились в течение двух лет. За палатой сохранилось лишь право проводить общественную экспертизу законодательных инициатив.

Руководитель общественного движения «Жить здесь!», член муниципальной ОП Саратова Александр Ермишин считает, что Общественная палата при существующем способе ее формирования (1/3 делегирует губернатор, 1/3 областная дума) несет в себе «врожденный порок лояльности власти», поэтому ждать от нее какой-то самостоятельной позиции по значимым вопросам жизни региона не следует. Господин Ермишин говорит, что дважды подавал документы в качестве кандидата в новый состав, но не был поддержан ни депутатами областной думы, ни инициативной группой из состава самой ОП. «Полагаю, что причина как раз в моей готовности и способности аргументированно отстаивать точку зрения и интересы значительного числа саратовцев во взаимоотношениях с органами государственной и муниципальной власти. То, что несколько уважаемых мной людей, будучи членами палаты прошлого созыва, не стали подавать документы в новый состав ОП, еще более снижает уровень моих ожиданий относительно перспектив деятельности Общественной палаты Саратовской области в новом составе»,— ­отметил он.

Политолог Александр Пантелеев считает, что Общественная палата изначально является «ущербным» представительским органом, поскольку его членов выбирают не жители региона, а чиновники и депутаты, следовательно, она в той или иной мере отстаивает их интересы, а не граждан. «По моему мнению, эта структура и создавалась изначально для того, чтобы через нее пропускать не очень популярные инициативы, а потом говорить, что вот, мол, нас поддержала общественность в лице своих представителей»,— отметил он. По его словам, большинство новых членов ОП мало кому известны, и если пост ее председателя сохранит Борис Шинчук (вошел в палату по списку губернатора), ждать изменений с предыдущим созывом не стоит. «Он хотя и профессионал, грамотный и опытный руководитель, будет делать то, что ему скажут в правительстве»,— отметил господин Пантелеев.

Марина Ковалева