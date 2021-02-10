Уровень безработицы в Прикамье вернулся к доковидному уровню

По данным Росстата, доля безработных от численности экономически активного населения Пермского края на 1 декабря 2020 года составила 5,3%. Данный показатель соответствует уровню на начало апреля. Уровень безработицы в регионе оказался ниже среднего по России (6,2%) и по Приволжскому федеральному округу (5,4%). Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, Пермский край стал единственным регионом ПФО, в котором ситуация на рынке труда вернулась к докризисному состоянию.

При этом, методика Росстата учитывает данные не только об официально зарегистрированных безработных, но и других жителях субъекта РФ, которые в период исследования активно искали работу. Согласно информации Министерства социального развития Пермского края, на сегодняшний день, в центрах занятости населения на территории региона зарегистрированы 29 035 безработных. Пик безработицы в Прикамье был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда число официальных безработных достигало 67 924.