Причальную стенку речного вокзала начнут ремонтировать в этом году

Реконструкция причальной стенки речного вокзала начнется в этом году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире телеканала «Вести-Пермь». Кроме того, по словам господина Махонина, уже определено место под строительство нового здания самого речного вокзала.

Напомним, еще в 2011 году Росимущество передало причальную стенку в краевую собственность. В 2019 году краевые власти объявили о планах провести капитальный ремонт сооружения.

Глава региона отметил, что у правительства региона амбициозные планы по развитию водного туризма в Прикамье. «Мы работаем с бизнесом и даем ему инвестировать в этом направлении. Также сейчас работаем с федерацией, собираемся забрать все причальные стенки в краевую собственность и приводить их в порядок. Там, где нет такой возможности, будем ставить дебаркадеры. В ближайших планах — Хохловка», — рассказал Дмитрий Махонин.

Ранее краевые власти создали рабочую группу по развитию внутреннего водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры на территории региона. Согласно официальным документам, коллегиальный орган будет собирать информацию о состоянии водного транспорта и его инфраструктуры, прогнозировать тенденции развития обстановки в этой сфере, вырабатывать предложения по развитию водных перевозок и заниматься подготовкой соответствующих рекомендаций субъектам транспортной инфраструктуры. По данным источника “Ъ-Прикамье”, основной целью создания рабочей группы является строительство водной транспортной инфраструктуры — причалов, заправок и прочего. Расходы на строительство причалов уже предусмотрены поправками к региональному бюджету на 2021–2023 годы, внесенными губернатором в заксобрание Прикамья. На эти цели в 2022 году планируется направить 189,4 млн руб.