В Чувашии планируют принять закон о вытрезвителях

Прокуратура Чувашии направила в Госсовет республики предложения о принятии республиканского закона, «определяющего единые правила создания в регионе специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, называемых в обиходе вытрезвителями». Об этом сообщили в надзорном органе республики.

Таким образом он рекомендовал региональным властям реализовать полномочия, которые предоставляет федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Он позволяет на местах создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

По мнению прокуратуры, вытрезвители помогут сократить пьяную преступность и нарушения общественного порядка, обеспечить личную безопасность как самих нетрезвых граждан, так и окружающих их людей.

В 2020 году в Чувашии, по данным республиканской прокуратуры, в общественных местах выявили более 22 тыс. пьяных, из них более 1,4 тыс. были не в состоянии самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"