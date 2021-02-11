Вице-премьера швартуют к условному сроку

Гособвинение предложило приговорить бывшего первого вице-премьера правительства Пермского края Романа Кокшарова к трем годам лишения свободы условно. Он обвиняется в превышении полномочий при покупке двух катеров для организации переправы в Гайнском районе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, господин Кокшаров участвовал в управлении ООО «Магистраль», которое получало дорожные и строительные контракты. При этом за совершение данного преступления прокуратура предложила приговорить экс-чиновника к штрафу в 300 тыс. руб. и освободить от наказания из-за истечения срока давности. Сам господин Кокшаров вину категорически отрицает.



Уголовное дело в отношении Романа Кокшарова было возбуждено в 2019 году вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю по материалам УФСБ. Изначально бывшему чиновнику инкриминировали ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а затем еще и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вчера в ходе судебных прений гособвинитель Юрий Соболев пытался убедить суд в виновности господина Кокшарова в совершении этих преступлений.

Эпизод с превышением полномочий, которое, как считает гособвинение, Роман Кокшаров совершил в 2017 году, связано с событиями в Гайнском районе Пермского края. 15 июля 2016 года суд обязал администрацию муниципалитета обеспечить круглосуточную и круглогодичную переправу через Каму. Она должна была связать Верхнестарицкое и Кебратское сельские поселения. Для закупки средств переправы муниципалитетом объявлялись конкурсы, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом у района с дотационным на 80% бюджетом своих средств для решения этого вопроса не было. Следствие и прокуратура считают, что глава района Владимир Исаев должен был обратиться за помощью к краевым властям. Решение суда администрация должна была исполнить к 1 июня 2017 года, но времени проводить новые конкурсы уже не было.

По мнению следствия, Роман Кокшаров, который был ответственным за развитие территорий, дал Владимиру Исаеву указание ввести на территории поселений режим ЧС и обратиться за получением средств из резервного фонда бюджета края. Объявление этого режима позволило приобрести у Костромского судомеханического завода два катера за 18,4 млн руб. без конкурсных процедур. При этом господин Кокшаров разработал постановление о выделении денег, которое подписал врио губернатора Максим Решетников, и поручил господину Исаеву купить катера именно у Костромского завода. Эти факты, по данным прокуратуры, подтверждаются расшифровкой прослушивания телефонных переговоров будущего подсудимого. Гособвинение считает, что, совершая преступление, вице-премьер хотел сохранить свой имидж эффективного руководителя, который оперативно решает поставленные перед ним задачи.

Следует отметить, что в действиях Владимира Исаева следствие обнаружило признаки служебного подлога. Его глава муниципалитета совершил при издании постановления о введении ЧС, поскольку законных оснований для этого не было. Но в возбуждении дела было отказано в связи с истечением срока давности. По мнению Юрия Соболева, о проблемах с переправой было известно давно, поэтому о том, что ситуация относится к разряду чрезвычайных, говорить нельзя. При этом приобретенные катера по своему назначению не предназначены для переправы. «По сути, решение суда не исполнено до сих пор»,— считает гособвинитель.

Обвинение Романа Кокшарова в незаконном участии в предпринимательстве связано с деятельностью ООО «ДСК „Магистраль“». Ее бенефициаром является Алик Адамян, но, как считают в СУ и прокуратуре, он лишь номинальный владелец. Фактически деятельностью общества управлял Эдуард Егоян, которого контролировал господин Кокшаров. Компания при помощи Романа Кокшарова получила подряды на дорожные работы в Кунгурском и Ординском районах, а также на реконструкцию стадиона «Шахтер» в Кизеле и спортплощадки в Кунгуре. При этом указания на их заключение с конкретным подрядчиком муниципальным органам давал именно Роман Кокшаров. Опираясь на данные «прослушек», прокуратура утверждает, что подсудимый давал распоряжения господину Егояну, касающиеся деятельности ДСК «Магистраль».

В итоге Юрий Соболев предложил приговорить Романа Кокшарова за незаконное участие в предпринимательской деятельности к штрафу в размере 300 тыс. руб. и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. За превышение должностных полномочий гособвинитель предложил приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запретить ему на два года занимать определенные должности. Стоит отметить, что в ходе процесса суд исследовал некое письмо бывшего губернатора региона Максима Решетникова, где он излагал известные ему обстоятельства дела и дал характеристику господину Кокшарову. Ее господин Соболев просил при вынесении приговора не учитывать, так как оценка господином Решетниковым бывшего подчиненного является личным мнением.

Роман Кокшаров в ходе предварительного следствия вины не признал. Его защитник, адвокат Александр Струков заявил, что в ходе расследования дела были допущены процессуальные нарушения. Так, ознакомление обвиняемого с материалами дела началось до вынесения постановления об окончании предварительного следствия, что является нарушением УПК. Комментируя обвинение по обоим составам, господин Струков отметил, что органы госвласти в стране отделены от системы местного самоуправления, поэтому никаких обязательных к исполнению указаний Роман Кокшаров давать не мог. По мнению защитника, никакого участия в управлении ДСК «Магистраль» господин Кокшаров не принимал. Александр Струков говорит, что, исходя из анализа расшифровок прослушивания, обратный вывод сделать невозможно. Более того, само название предприятия в разговорах Романа Кокшарова ни разу не упоминается. Кроме того, по поручению врио губернатора господин Кокшаров отвечал за своевременное строительство определенных объектов и быстрые расчеты с подрядчиками.

По данным Александра Струкова, структуры господина Егояна были привлечены для реконструкции стадиона в Кизеле, так как нужных строительных организаций в городе просто не было. «Получается, к уголовной ответственности по ст. 289 УК РФ можно привлекать любого госслужащего, по инициативе которого был заключен контракт с тем или иным подрядчиком»,— недоумевал господин Струков. Он отметил также, что финансирование реконструкции стадиона в Кизеле производилось за счет средств некоммерческого фонда «Содействие — XXI век», который был волен выбирать подрядчиков по собственным критериям. «Более того, обвинение указывает в качестве мотива совершения преступления карьеризм, хотя очевидно, что мотив в данном случае может быть только корыстный, так как предпринимательством занимаются для извлечения прибыли. Получается, что Роман Александрович — бескорыстный коррупционер. Это звучит абсурдно».

Говоря об обвинении в превышении полномочий, господин Струков утверждал, что режим ЧС был введен обоснованно. Так, на тот момент жители этих населенных пунктов были вынуждены переправляться через Каму на личных лодках, в результате двое утонули. Кроме того, решение о введении этого режима было принято коллегиальным органом — районной комиссией по чрезвычайным ситуациям. «Оно было принято единогласно, об объявлении ЧС знала прокуратура района и никаких возражении не высказывала»,— пояснил защитник.

Рассмотрение дела продолжится 12 февраля, когда сторонам будет предоставлена возможность выступить с репликами.

Дмитрий Астахов