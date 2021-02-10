Регистрации ИП придадут ускорение

Россияне смогут стать индивидуальными предпринимателями за несколько минут. Федеральная налоговая служба планирует ускорить и упростить регистрацию ИП, чтобы она была похожа на процедуру постановки на учет в качестве самозанятого. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров. Подробностей нововведения он не привел.

Как может работать сервис? И вызовет ли это всплеск интереса граждан к занятию бизнесом? Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов видит в таком шаге властей хороший сигнал для предпринимателей, но считает, что к взрывному росту числа ИП он не приведет: «Я думаю, что ни о каком массовом притоке сил речи, конечно, не идет. Те немногие, кто хочет заниматься бизнесом, наверное, найдут такую возможность, но это можно скорее рассматривать как некое проявление доброй воли, за которой должно последовать что-то еще. Не так сложна процедура регистрации, как закрытия. У индивидуальных предпринимателей сейчас масса других проблем: высокие налоги и страховые взносы, недостаток площадей, коммерческая аренда — на это тоже стоит обратить внимание».

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя сейчас необходим паспорт, заявление и квитанция об оплате госпошлины. Запустить процедуру можно лично или на сайте ФНС, но для этого понадобится квалифицированная электронная подпись, при этом все равно придется посещать налоговую инспекцию. Рассматривать документы будут три дня.

Кроме того, подобные услуги предоставляют многие посредники и банки — они предлагают регистрацию «ИП под ключ» за пять-семь дней. Удаленные формы оформления предпринимательского статуса востребованы и сейчас, а значительное сокращение сроков станет дополнительным плюсом, отмечает руководитель управления развития малого бизнеса «Тинькофф Бизнес» Игорь Иванов, однако властям нужно хорошо поработать над безопасностью сервиса.

«Собственно, и сама налоговая предоставляет услугу дистанционной регистрации ИП. По разным оценкам доля составляет больше 60%, особенно на фоне пандемии прошлого года. Сложностей нет, она занимает несколько рабочих дней и требует встречи с сотрудником банка для идентификации и получения квалифицированной электронной подписи, которой нужно обязательно подписать контейнер с документами для ФНС.

Поэтому, если налоговая служба сделает шаг в сторону уже успешного опыта именно с самозанятыми, когда человек может поменять свой статус за несколько минут, то это будет круто.

Риски, безусловно, есть: недоброжелатели смогут регистрировать ИП в случае каких-то бэкдоров в этом процессе и дальше использовать индивидуальных предпринимателей в своих корыстных целях — для незаконного обналичивания денег, фиктивных контрактов и так далее»,— отмечает Иванов.

Вероятно, новый сервис от ФНС будет иметь минимальный функционал и не сможет закрыть все бюрократические потребности индивидуальных предпринимателей, считает партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына: «Когда вы регистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя и не понимаете, какой режим налогообложения для вас выгоден, как вы будете вести отчетность и будут ли у вас, например, реализовываться подакцизные товары или те, которые не облагаются НДС, вряд ли приложение учтет весь спектр вашей деятельности. Скорее всего, вам придется нанимать профессионального бухгалтера, который будет разбираться в этих тонкостях. Приложение может сыграть злую шутку, то есть вы зарегистрировались, вроде все просто, а оказалось, что вы просто что-то не учли. Поэтому я думаю, что это будет эффективно только на стадии регистрации. Все остальное же будет реализовываться в каких-то иных, может быть, цифровых формах. Это будет эффективно, если включать какой-то минимальный функционал, типовые стандартные действия: допустим, у меня будет упрощенная система налогообложения — 6% от дохода, тогда эта программа в состоянии это просчитать».

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По данным ФНС, в России сейчас зарегистрировано более 3,5 млн индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых достигло отметки в 1,7 млн человек.

Григорий Колганов