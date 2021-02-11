В Воронежской области выросло производство мяса и молока

В 2020 году в Воронежской области выросло производство скота и птицы на убой (на 2,7% к 2019-му до 552,3 тыс. т), а также сырого молока (на 4,3% до 1,02 млн т). Об этом сообщил Центр агроаналитики Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Воронежстата.

В структуре производства мяса и птицы рост в основном обеспечила свинина: было произведено 319,2 тыс. т (+7,5% к 2019 году). В общей структуре выпуска мяса и птицы 84,7% пришлось на сельхозорганизации.

По производству молока с показателем свыше 1 млн тонн Воронежская область стала первой в Центральном федеральном округе.

Средняя продуктивность коров, несмотря на высокие показатели прошлых лет, также выросла — с 7492 до 7837 кг в сельхозорганизациях. Кроме того, немного увеличилось и производство куриных яиц — до 760 млн штук (+0,3%), в частности, за счет роста средней яйценоскости.

Олег Мухин