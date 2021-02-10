МВД Адыгеи опровергло слухи об убийстве в магазине «Магнит» в Майкопе

Информация об убийстве, якобы совершенном в магазине «Магнит» в Майкопе, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Адыгея.

Силовики подтвердили, что 10 февраля с 9:00 в одном из гипермаркетов сети действительно работала следственно-оперативная группа, однако это было связано с тем, что накануне представители магазина заявили о хищении товарно-материальных ценностей.

«Во время работы следственно-оперативной группы был выставлен наряд патрульно-постовой службы, который обеспечивал правопорядок на прилегающей к торговому учреждению территории. В настоящее время гипермаркет работает в штатном режиме»,- отметили в ГУ МВД Адыгеи.

Сообщения о возможном ЧП в гипермаркете «Магнит» появились в местных группах в соцсетях, а также в Telegram-каналах утром 10 февраля.

Алексей Белянин