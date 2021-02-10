Сбой аппарата ИВЛ довел до уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех пациентов с коронавирусом в Подмосковье. По предварительным данным, больные умерли из-за сбоя в работе аппарата ИВЛ. В экстренных службах точные причины случившегося уточнять не стали, но подтвердили, что речь идет о технической неисправности. По некоторым данным, инцидент произошел, поскольку у кислородных баллонов залип клапан газификатора.

Обычно от таких ситуаций спасает специальная резервная система, и сейчас возникает вопрос, почему она не сработала, говорит главный врач клиники «К+31» Борис Чурадзе:

«Обычно для безопасности клиники емкости, которые позволяют хранить достаточно большое количество жидкого кислорода по 3-5 тонн, дублируются. Это нужно, чтобы в случае выхода из строя одного сосуда, можно было переключиться на другой. Залипание клапана одной из емкостей позволяет переключиться на резервную. Давление в системе можно мониторить, есть манометр.

И когда возникает либо разгерметизация, либо заканчивается кислород, это видно заранее, то есть это не происходит мгновенно, всегда есть время переключиться с одной емкости на другую».

В самой Никольской больнице подтвердили сбой в подаче кислорода. Впрочем, там уточнили, что два пациента погибли уже после аварии из-за тяжести своего состояния, а во время сбоя больных оперативно подключили к мобильным аппаратам искусственной вентиляции легких. За то, чтобы система подачи кислорода работала стабильно, в стационарах отвечает отдельная техническая служба, и врачи сообщают ей о нехватке газа в аппарате ИВЛ, говорит анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин: «Один из вариантов снабжения кислородом стационаров — с помощью больших танков с газом, которые стоят во дворах.

Они были заложены при проектировании стационара, и с ним проблем обычно не бывает. Сложности возникают, когда начинается упрощение, присоединение, замены и прочее. То есть возникают так называемые кислородные станции — это либо добывающие кислород аппараты, либо куча разных баллонов, которые необходимо изредка переключать между станциями туда-сюда, когда в них заканчивается кислород. В этой системе, когда есть много разных баллонов, кислород может закончиться по нескольким причинам. Первая — забыли переключить с линии на линию. Вторая — кислород при переходе из одного состояния в другое резко снижает температуру, и клапан может перемерзать, в результате чего прекращается доставка газа в систему. В конце концов, не стоит забывать и про человеческий фактор: просто заснул, не поменял баллоны, к сожалению, такое бывает.

Медицинский персонал к этому не имеет никакого отношения.

На что может обратить внимание медперсонал? На падение давления в системе. Когда аппараты искусственной вентиляции показали, что нет кислорода, можно подойти и посмотреть, сами они так решили, или это падение давления в системе. Дальше уже нужно созваниваться либо с кислородчиком, либо с ответственными. Это прерогатива именно службы кислородного обеспечения, слесарей, которые занимаются подачей газа».

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Инцидентом в Никольской больнице заинтересовались в Росздравнадзоре. Ведомство планирует провести проверку и выяснить, почему в реанимации погибли три пациента.

Владимир Расулов