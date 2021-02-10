Владимир Потанин выделил 500 млн руб. личных средств для лаборатории «умных материалов» нобелевского лауреата Константина Новоселова. Вклад предпринимателя полностью покрывает нужды лаборатории на первые 5 лет ее деятельности. Лаборатория Новоселова на базе МФТИ — первый проект Центра изучения мозга и сознания. Цель — получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Это является одним из самых актуальных направлений современной науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов. Как отметил Владимир Потанин: «Будущие поколения россиян смогут воплотить полученные новые знания в технологии для реальной экономики».

Прирост объемов нового бизнеса группы «Газпромбанк лизинг» по итогам прошлого года составил 67% и достиг рекордного показателя в 116,5 млрд руб. Наибольший прирост — в 5,2 раза — продемонстрировало автомобильное розничное направление, в том числе за счет приобретения в марте 2020 года компании Carcade.

Huawei может расширить присутствие на рынке игровых гаджетов. Китайская корпорация намерена выпустить полноценную игровую консоль. Отмечается, что она будет конкурировать с лидерами в соответствующем сегменте глобального рынка — сериями PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. Конкретные характеристики приставки не раскрываются.