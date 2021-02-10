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В Ульяновской области прокуратура добилась возврата государству участка на особо охраняемой территории лесного фонда

Суд Ульяновского района Ульяновской области по иску районного прокурора признал недействительными постановления и.о. главы администрации Ульяновского района, договоров, заключенных районным комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям с ОАО «УАЗ», договоров о продаже земельных участков предпринимателем частным лицам, а также свидетельства о госрегистрации права собственности «УАЗа», предпринимателя и частных лиц. Незаконно проданные участки лесного фонда возвращены государству, сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, в мае 2020 года ульяновский бизнесмен продал жителю Москвы земельный участок площадью около 35 тысяч кв. метров, находящийся на территории Ульяновского лесхоза и относящийся к государственному лесному фонду.

Прокурорская проверка показала, что ранее этот участок был приобретен предпринимателем у Ульяновского автомобильного завода, который по постановлению администрации Ульяновского района получил участок (ранее переданный заводу в пользование под строительство базы отдыха) в собственность за 115 тыс. руб. Между тем, установила прокуратура, «на указанном участке расположен объект государственного лесного фонда», а «федеральным законодательством не предусмотрена возможность нахождения таких объектов в собственности граждан». Аналогичный факт выявлен в отношении еще одного земельного участка, впоследствии дважды поменявшего хозяина.

«Решение суда вступило в законную силу. Теперь прокуратура будет рассматривать уголовно-правовую составляющую этого дела. Сам факт продаж государственного лесного фонда уже незаконен. К тому же, продажа была осуществлена по мизерной цене», – сказал старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск


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